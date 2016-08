Nach Höhenflug herrscht in Neuhausen wieder Alltag

Neuhausen. Von der Regionalliga in die Beletage – von 2009 bis 2012 setzten die Handballer des TV Neuhausen zu Höhenflügen an. Nach der Bundesliga-Saison 2012/13, in der den Schwaben nur zwei Punkte zum Klassenverbleib in der 1. Bundesliga fehlten, ist beim TVN der Alltag eingekehrt. In der zurückliegenden Zweitliga-Spielzeit startete der TV Neuhausen, der 1977 zu den Gründungsmitgliedern der Bundesliga gehörte, mit 2:18 Punkten in die Saison, stellte dann aber mit sechs Siegen in Folge den Anschluss ans Tabellen-Mittelfeld her.

Der Trainer: „Ich möchte diese Jungs gerne weiterentwickeln“, hat Aleksandar Stevic nach wie vor großen Spaß an seiner Arbeit in dem Metzinger Teilort. Der 34-Jährige fungiert seit dem 27. Dezember 2013 als Coach. Damals trat er die Nachfolge von Markus Gaugisch an. Stevic kehrte mit einer Neuhäuser Vergangenheit zum Verein zurück, streifte er sich doch von 2008 bis 2012 das Trikot des Traditionsclubs über. Als Kapitän führte er den Club 2009 in die 2. und drei Jahre später in die 1. Bundesliga. Im Ermstal wunderten sich viele Insider, dass er damals keinen Erstliga-Vertrag erhielt. Als Spieler galt der Rückraum-Mittelmann als Aufstiegs-Spezialist. Beim Sprung von Balingen-Weilstetten in die zweithöchste Klasse (in der Saison 2002/03) warf Stevic das entscheidende Tor. Von 2004 bis 2006 streifte er sich das Trikot des VfL Pfullingen in der 1. Liga über. Als Trainer sammelte Aleksandar Stevic vor seinem Einstieg in Neuhausen nur im Jugendbereich Erfahrung. Beim HBW Balingen-Weilstetten coachte er die Bundesliga-A-Jugend.

Der Star: Den gibt es definitiv nicht. Der 29 Jahre alte Regisseur Ferdinand Michalik wäre ein Star-Kandidat, ist und war allerdings nie ein Lautsprecher. Michalik kann zwar die jungen Akteure führen, war zuletzt allerdings oft mit sich selbst beschäftigt, weil er öfter von Verletzungen zurückgeworfen wurde. Im Angriff sind seine Spielanteile zurückgegangen, nachdem sich Youngster Jan Reusch in den Vordergrund gespielt hat.

Das Talent: Der TV Neuhausen hat sechs Eigengewächse in seinem Kader. „Das ist einmalig in der 2. Liga“, glaubt Stevic. Einige davon spielten in Nachwuchs-Nationalteams. Als Top-Talent gilt Jona Schoch. Der 22 Jahre alte Rückraumspieler erzielte vergangene Saison 128 Tore. Er steigerte sich im Laufe der Runde enorm. Der bei Erstligist Frisch Auf Göppingen unter Vertrag stehende Rechtshänder mit Zweitspielrecht für Neuhausen ist schnell, dynamisch und wurfstark. Um den Sprung auf die große Handball-Bühne zu schaffen, muss er allerdings körperlich zulegen.

Das Problem: Der ehemalige Junioren-Nationalspieler Tim Keupp und der aus Estland gekommene Karl Toom wurden am Kreuzband operiert. Damit fallen beide Rückraum-Links-Akteure aus. Keupp könnte im Dezember, Toom erst gegen Ende der Saison zurückkehren. Der Club sucht nach Ersatz. In der Vorbereitung zeigte sich, dass Neuhausen nicht mehr das Personal für die jahrelang praktizierte 3:2:1-Abwehrformation hat. Mit dieser Deckung hat der TVN vielen Kontrahenten den Zahn gezogen. Die 3:2:1-Abwehr war das Prunkstück in den Aufstiegsjahren und in der 1. Liga. Nun muss sich zeigen, wie die neuerdings favorisierte 5:1-Deckung funktioniert. Falls die Abwehr nicht einigermaßen stabil steht, könnten die Mannen um Kapitän Daniel Reusch erneut in den Abstiegskampf geraten.

Und sonst? Der Zuschauerzuspruch war vergangene Saison enttäuschend. Nur 865 Besucher kamen im Schnitt in die Hofbühlhalle. Nach der Rückkehr von der 25 Kilometer entfernten Tübinger Paul-Horn-Arena nach Neuhausen hatten die Verantwortlichen mit mehr Fans gerechnet. Im Kampf um die Zuschauer liefert sich der TVN einen Wettstreit mit dem Frauen-Bundesligisten TuS Metzingen und mit dem Drittliga-Vertreter VfL Pfullingen.