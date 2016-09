Nach gewaltsamem Tod von Mutter und Sohn: Tatverdächtiger gefasst

dpa . Zwei Tage nach dem gewaltsamen Tod einer Frau und ihres elf Jahre alten Sohnes in Bonn hat die Polizei den tatverdächtigen Vater des Jungen festgenommen. Der 46 Jahre alte Mann sei am frühen Morgen in Duisburg gefasst worden, sagte ein Sprecher der Duisburger Polizei. Mehrere Medien hatten zuvor über die Festnahme berichtet. Beamte hätten den Mann nach einem anonymen Hinweis im Rotlichtviertel der Stadt festgenommen. Die 48 Jahre alte Frau und ihr Sohn waren am Sonntag leblos in ihrer Wohnung gefunden worden. Nachbarn hatten die Polizei alarmiert.