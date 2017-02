Nach Flynns Rücktritt sucht Trump neuen Sicherheitsberater

Die US-Regierung ist noch nicht komplett, da muss der erste Posten schon wieder neu besetzt werden. Donald Trumps Sicherheitsberater Michael Flynn scheiterte an seinen Telefonaten mit dem russischen Botschafter in den USA. In Moskau kommt der Rücktritt nicht gut an.