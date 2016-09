Nach der Ausbildung Backpacking in Neuseeland

Am 22. Februar war es endlich so weit: Wir, das sind Sebastian (aus Emlichheim) und Annika (aus dem Ruhrpott), gingen nach langer Planung auf große Reise. 15 Monate oder auch länger – je nachdem, was das Budget sagt – wollen wir unterwegs sein. In Neuseeland bleiben wir ein Jahr oder etwas länger. Danach geht noch für drei Monate nach Australien und eventuell noch nach Bali. Aber für diese Entscheidung haben wir ja noch etwas Zeit.

Start nach der Ausbildung

Da wir beide im Januar die Ausbildung gemeinsam beendeten, konnten wir im Februar fliegen. Davor gab es aber noch viel zu erledigen. Man braucht ein Visum, eine Krankenversicherung, eine Haftpflichtversicherung, den Flug, einen aktuellen Reisepass (der noch lange gültig sein muss), einen Internationalen Führerschein, eine Kreditkarte – um das Visum zu bezahlen und im Ausland kostenlos Geld abheben zu können. Man sollte vorher nochmal die Impfungen auffrischen – muss man aber nicht. Zudem mussten wir uns beim Arbeitsamt abmelden, genauso wie bei der Krankenkasse und auch bei der Bank.

Und warum musste es Neuseeland sein? Das werden wir oft gefragt. Die Antwort ist ganz einfach: Neuseeland ist, was die Natur betrifft, einfach eines der schönsten Länder, es hat viel zu bieten und ist sehr abwechslungsreich. Zudem schätzen wir die Freundlichkeit und Offenheit der Kiwis – so werden die Leute hier genannt – sehr. Die Filme „Der Hobbit“ und „Herr der Ringe“ haben uns ebenfalls verleitet, einmal unbedingt hierhin zu kommen.

Zudem war schon eine Freundin von uns in Neuseeland und Sebastians Onkel hat mit seiner Familie hier knapp drei Jahre gelebt und konnte es nur empfehlen. Und es gibt noch viele unzählige andere Gründe.

Vorfreude auf dem langen Flug

Bevor man auf so eine Reise geht, hat man bestimmte Vorstellungen, wie alles sein wird und was auf einen zukommen könnte. Ich hatte aber keine Zweifel daran, dass es toll wird, weil ich mich mit allem schon sehr lange beschäftigt hatte. Sebastian war etwas nervös wegen des Flugs – es war sein Erster. Im Allgemeinen waren wir einfach nur aufgeregt und freuten uns.

Wir flogen von Frankfurt über Doha und Hongkong nach Neuseeland-Auckland auf die Nordinsel. Der Flug war echt sehr lang über 27 Stunden und es wurde immer wärmer, je näher wir Neuseeland kamen. Schon in Hongkong war es unerträglich schwül. Als wir dann morgens um 8 Uhr in Neuseeland ankamen, freuten wir uns auf frische morgendliche Luft, die sich aber als stickig und warm entpuppte.

Ein Bekannter, bei dem wir die erste Woche wohnten, holte uns ab und dann hieß es erstmal ankommen, skypen und genießen. Den Jetlag spürten wir erst um die Nachmittagszeit. Man sollte versuchen, erst um 21 Uhr schlafen zu gehen, aber wir schliefen am Laptop schon um 15 Uhr ein und wachten aber schon um 19 Uhr auf. Wir konnten es immer noch nicht glauben, dass wir endlich in Neuseeland sind, wir waren überglücklich.

In den nächsten Tagen erforschten wir unsere Umgebung und die Stadt, wir waren in Mount Albert/Auckland. Wir gingen auch zum Mount Eden, ein Vulkan, von dem wir über ganz Auckland schauen konnten. Die Woche verging wie im Fluge und dann wurden wir auch schon von unserem Host abgeholt, mit dem wir „wwoofen“ gegangen sind. „Wwoof“ steht für „World Wide Organic Farms“. Auf denen arbeitet man vier bis sechs Stunden und bekommt dafür Kost und Logis.

Wir mussten viel im Garten helfen, zum Beispiel Unkraut jäten, aber auch ein Haus streichen. Hier verbrachten wir ein paar Wochen. Jetzt haben wir endlich unser Auto, die Reise kann richtig los gehen.

Wer uns auf Youtube begleiten möchte, findet uns unter dem Namen „Kiwi Queen Neuseeland“. Hier könnt ihr auch etwas spenden, wenn ihr unsere Reise unterstützen wollt.