Nach Brand: Störung im Zugverkehr bei Hengelo

Dieser Fahrraddiebstahl ging mächtig nach hinten los: Ein Mann hat am Mittwochmorgen versucht, ein vor der Polizeidienststelle in Lingen abgestelltes Fahrrad zu stehlen. Doch die Tat blieb nicht unbeobachtet. mehr...

Einige Tage vor dem Konzert der Band Billy Talent in Lingen warnt die Polizei vor Taschendieben. Die Beamten wollen verstärkt in der Emslandarena vor Ort sein, sie rechnen damit, bekannte Langfinger anzutreffen. mehr...

Das „Friedenslicht“ wird am 16. und 18. Dezember auch in der Grafschaft verteilt. Die Pfadfinderschaft St. Georg im Bistum Osnabrück holt das Licht aus Wien. mehr...

Ein Wohnhaus in Papenburg ist am Dienstagabend bei einer Explosion so schwer beschädigt worden, dass es einzustürzen droht. Eine Frau wurde verletzt. Ursache war möglicherweise ein Gasleck. Mehr dazu im Video. mehr...