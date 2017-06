Nach Bewerber-Rekord: Nasa stellt zwölf neue Astronauten vor

dpa Houston. Aus einer Rekordzahl von Bewerbern hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa zwölf neue Astronauten ausgesucht. Die fünf Frauen und sieben Männer im Alter zwischen 29 und 42 wurden offiziell vorgestellt. „Ihr seid die zwölf, die es geschafft haben. Ihr seid jetzt Teil der Elite. Ihr seid die Besten von uns“, sagte US-Vizepräsident Mike Pence bei der feierlichen Veranstaltung in Houston im US-Bundesstaat Texas. Auf die Stellenanzeige der Nasa hatten sich zuvor so viele Menschen wie nie beworben - mit 18 300 mehr als dreimal so viele wie bei der letzten Ausschreibung 2011.