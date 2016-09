Nach A7-Steinwurf überführt DNA-Spur Verdächtigen

dpa Heidenheim. DNA-Spuren haben die Polizei auf die Spur des mutmaßlichen Steinwerfers von der Autobahn 7 gebracht. Spezialisten sei es gelungen, aus kleinsten Fragmenten auf dem Stein und auf einer Folie am Ablageort DNA-Spuren zu sichern, sagte der Ulmer Polizeipräsident Christian Nill. Das Auto einer Familie war in der Nacht zum Sonntag bei Heidenheim über den von einer Brücke geworfenen Stein gefahren und von der Fahrbahn abgekommen. Es überschlug sich mehrmals. Die Mutter schwebt noch immer in Lebensgefahr.