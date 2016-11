Nach 108 Jahren: Cubs feiern World-Series-Triumph

dpa Cleveland. Das lange Warten hat nach 108 Jahren ein Ende: Die Baseballer der Chicago Cubs feiern erstmals seit 1908 wieder den Triumph in der World Series.

Wie kleine Kinder hüpften die Spieler des neues Champions nach dem 8:7 bei den Cleveland Indians in einem hochklassigen und dramatischen Entscheidungsspiel umher. Viele Tränen gab es dagegen bei den Indians, die nach dem 3:4 in der Serie weiter auf die dritte World Series nach 1920 und 1948 warten müssen.

In Chicago bejubelten Tausende Cubs-Fans auf den Straßen vor dem heimischen Wrigley Field den dritten Titel. Das Stigma als „Lovable Losers“, liebenswürdige Verlierer, ist nach 39 466 Tagen endgültig Geschichte. „Es ist passiert. Die Chicago Cubs haben die World Series gewonnen. Wollt ihr noch ins Weiße Haus kommen, bevor ich es verlasse“, gratulierte US-Präsident Barack Obama via Twitter.

Es gibt wenig Menschen, die den Cubs diesen Titel nicht gönnen. Keine US-Profimannschaft in den Top-Sportarten Basketball, Baseball, Eishockey und American Football musste nach einem Titelgewinn länger auf die nächste Meisterschaft warten. „Unglaublich, wir haben es in einem der besten Spiele aller Zeiten geschafft“, jubelte Cubs-Präsident Theo Epstein.

Diese siebte Partie in der 112. Auflage der World Series geht als besonders nervenaufreibend in die Sport-Geschichte ein. Bis zum achten Inning führte Chicago scheinbar uneinholbar mit 6:3. Die Indianer von Cleveland kamen aber zurück, glichen zum 6:6 aus und erreichten das Verlängerungs-Inning. Nach einer 17-minütigen Regenpause gingen die Cubs im zehnten Inning wieder mit 8:6 in Führung, die Indians konnten am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) nur noch auf 8:7 verkürzen. „Episch“, nannte es „ESPN“.

Dabei sah es in der World Series lange Zeit nicht gut aus für die Cubs. 3:1 führten die Indians nach Spiel vier. Doch Chicago fightete, gewann das letzte Heimspiel mit 3:2 und hielt sich dann auch mit einem 9:3-Erfolg in Cleveland in der Serie. Nach dem Thriller in Spiel sieben soll am Freitag (Ortszeit) die Sieger-Parade durch die Straßen von Chicago stattfinden.

Tiefe Trauer herrschte dagegen in Cleveland. Es ist erst das fünfte Mal in der Geschichte der Major League Baseball, dass ein Team in der World Series eine 3:1-Führung noch verspielte. Kurios: Im Sommer holten die Cleveland Cavaliers um Basketball-Superstar LeBron James nach einem 1:3-Rückstand gegen die Golden State Warriors noch die NBA-Meisterschaft. Beim Spiel sieben fieberte das Cavs-Team mit den Indians mit - vergeblich.

„Gratulation zu einer unglaublichen Saison. Niemand hat erwartet, dass ihr so etwas schaffen könnt“, schwärmte James in einer Videobotschaft vom Verlierer. „Ich möchte aber auch den Chicago Cubs gratulieren. Es war eine magische Saison und ihr wart die beste Mannschaft. Heute habt ihr gezeigt, warum.“