Mutter vergisst ihre zwei Kinder im Erfurter Hauptbahnhof

dpa Erfurt. Auf dem Erfurter Hauptbahnhof hat eine Mutter ihre zwei kleinen Kinder samt mehreren Koffern vergessen. Eine Mitarbeiterein der Bahn hatte das dreijährige Mädchen und den fünf Jahre alten Jungen am Abend gegen 20.00 Uhr allein auf einem Bahnsteig entdeckt, wie die Bundespolizei in Erfurt mitteilte. Kurz zuvor war vom Bahnsteig 10 ein ICE in Richtung Leipzig abgefahren. Der Zugchef konnte die Mutter ausfindig machen, die dann von Leipzig zurück nach Erfurt fuhr. Die Bundespolizisten kümmerten sich währenddessen um die Kinder und das Gepäck.