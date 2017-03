Mutter nach zwölf Jahren zurück im Berufsleben

Emlichheim. Nach einer mehrjährigen Familienpause fällt es zahlreichen Grafschaftern schwer, auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Betroffen seien vor allem Mütter, berichtet Angelika Laupenmühlen, Beauftragte für Chancengleichheit der Grafschafter Arbeitsagentur. Um ihre Kinder betreuen zu können, würden viele sich damit zufriedengeben, in Minijobs zu arbeiten – selbst wenn sie beste Voraussetzungen für eine Karriere hätten. „Das sollten sie nicht. Später bei der Rente werden sie mit wenig Geld auskommen müssen“, erklärt sie. Zudem gebe es für Wiedereinsteiger mit Kindern bis 15 Jahren oder betreuungsbedürftigen Angehörigen die Möglichkeit einer Ausbildung in Teilzeit.

Vollzeitausbildung keine Option

Dazu hat sich die 36-jährige Gisela Tönsing aus Emlichheim entschlossen. Seit September 2016 absolviert sie in ihrem Heimatort eine Teilzeitausbildung zur Augenoptikerin bei „Optik & Hörgeräte Rainer van Ackeren“ an der Dorfstraße.

„Als vor zwölf Jahren meine Tochter zur Welt kam, legte ich eine Familienpause ein. Danach habe ich zwar immer wieder gearbeitet, aber nichts Richtiges“, sagt Gisela Tönsing. Vor ihrer Familiengründung schloss sie zwar bereits eine Ausbildung ab, „in die Textilbranche konnte ich allerdings nicht wieder einsteigen. Meinen Beruf als Textilschöpferin gibt es nicht einmal mehr“, erzählt sie. Auf der Suche nach einer neuen beruflichen Perspektive begann sie im vergangenen Jahr ein Praktikum bei Rainer van Ackeren. Ihr gefiel die Arbeit, doch wusste sie zunächst nicht, ob sie nach dem Praktikum bleiben könnte. „Da ich mich auch um meine Tochter kümmern muss, kam eine Vollzeitausbildung nicht in Frage. Von Teilzeitausbildungen hatte ich damals noch nichts gewusst“, sagt sie.

„Ähnlich geht es noch immer den meisten Arbeitnehmern, die für eine Teilzeitausbildung in Frage kommen“, sagt Angelika Laupenmühlen. Gerade in der Grafschaft gebe es viel mehr Menschen in Minijobs, als im Landesdurschnitt. Einigen von ihnen könnte eine Teilzeitausbildung eine berufliche Perspektive eröffnen, wenn sie die Chance ergriffen. Doch auch von Unternehmensseite werde die Möglichkeit bislang selten genutzt, um offene Ausbildungsplätze zu besetzen. „Dabei ist das eine tolle Sache“, meint Tönsings Chef Rainer van Ackeren. „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein älterer Auszubildender viele Vorteile für einen Arbeitgeber hat. Der Auszubildende ist oft motivierter als junge Kollegen, weiß, was er im Leben erreichen will und man muss ihm nicht alles vier Mal erklären.“ Bezahlen müssen Arbeitgeber keine volle Ausbildungsvergütung, sondern nur die wirklich geleisteten Stunden.

Flexibles System

Gisela Tönsing arbeitet 28 Stunden die Woche im Optiker-Laden, um Kunden zu beraten und Brillen anzupassen. Dadurch kann sie die Ausbildung nach drei Jahren abschließen. Wer weniger Stunden pro Woche arbeitet, für den dauert die Ausbildung entsprechend länger. „Das System ist flexibel, um familienfreundlich zu sein“, erklärt Laupenmühlen. Lediglich die Berufsschulzeiten könnten nicht angepasst werden. „Zunächst hatte ich Sorgen, zur Berufsschule zu gehen. Immerhin sind meine Klassenkameraden deutlich jünger als ich“, verrät Tönsing. Ihre Angst hätte sich jedoch in Luft aufgelöst. Für die anderen Auszubildenden war ihr Alter kein Thema.

Die 36-Jährige rät anderen Vätern und Müttern, sich nach einer Familienpause nicht zu viele Gedanken über den Beginn einer Teilzeitausbildung zu machen. „Wenn man Lust auf eine Ausbildung hat, sollte man sich einfach trauen und schauen, was kommt“, sagt sie. Abbrecher gebe es so gut wie nie unter Teilzeitauszubildenden, fügt Laupenmühlen hinzu. Viele würden nach der Ausbildung sogar bei ihrem Arbeitgeber bleiben. „Ich habe auch vor, hier im Laden nach meiner Ausbildung weiterzuarbeiten – und zwar bis zur Rente“, sagt Gisela Tönsing.

Weitere Informationen über Teilzeitausbildungen erteilt Angelika Laupenmühlen von der Arbeitsagentur unter Telefon 05921 870-125 oder per E-Mail an angelika.laupenmuehlen@arbeitsagentur.de.