Mutmaßlicher Täter nach Schüssen in Hotelanlage in Manila tot

dpa Manila. Nach den Schüssen in einem Hotel- und Casinokomplex der philippinischen Hauptstadt Manila hat sich der mutmaßliche Täter selbst getötet. Der Mann sei vor Polizisten geflüchtet, habe auf die Beamten geschossen und dann in einem der Räume des Hotels Suizid begangen, sagte Manilas Polizeichef dem Radiosender DZBB. Ein mögliches Motiv sei Geldverlust. Der mit einem Schnellfeuergewehr bewaffnete Mann hatte durch Schüsse und Brandstiftung Panik in dem Hotel- und Casinokomplex ausgelöst. Nach Polizeiangaben wurde ein Zivilist getötet, 30 Menschen wurden verletzt.