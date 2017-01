Mutmaßlicher Komplize von Wiener Terrorverdächtigem gefasst

dpa Neuss. Nach der Verhaftung eines Terrorverdächtigen in Wien hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen einen mutmaßlichen Komplizen gefasst. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei nahm den 21-Jährigen und seine Frau gestern Abend im rheinischen Neuss in ihrer Wohnung fest. Gegen den Mann erging Haftbefehl wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat, wie das Innenministerium in Düsseldorf mitteilte. Die Frau kam später wieder auf freien Fuß. In der Wohnung beschlagnahmte die Polizei Computer und Handys.