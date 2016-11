Musikschule setzt „Glanzlicht des Jahres“

Die Vorbereitungen der „Sinfonic Rock Night“ laufen eine Woche vor der Premiere auf Hochtouren. Die Sparkasse unterstützt die Konzerte mit einer Spende in Höhe von 3000 Euro.

tk Nordhorn. Unterbrochen wurden am Mittwochabend die Probenarbeiten des rund 130 Musiker starken „Sinfonic Rock Ensembles“ im Jugendzentrum „Scheune“ aus einem erfreulichen Anlass: Hans-Jürgen Grobelny, Leiter der Sparkassen-Öffentlichkeitsarbeit, überreichte einen Scheck der Sparkasse in Höhe von 3000 Euro, mit dem die drei Konzerte am letzten November-Wochenende im „Kulturzentrum Alte Weberei“ wieder mit möglich gemacht werden.

Die Macher des größten alljährlichen Grafschafter Konzertereignisses, Musikschulleiter Hilmar Sundermann und Chefdirigent Ivo Weijmans, nahmen die finanzielle Unterstützung, die von der Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn aus den Reinerträgen der Sparkassenlotterie „Sparen + Gewinnen“ für die Umsetzung des anspruchsvollen Programms mit sinfonischer Rockmusik zur Verfügung gestellt wird, dankbar entgegen.

Grobelny betonte bei der Spendenübergabe: „Unter der Regie der Musikschule Nordhorn leuchtet Jahr für Jahr ein kulturelles Glanzlicht, auf das man sich das ganze Jahr freuen kann.“

Die „18. Sinfonic Rock Night“ steht unter dem Titel „Träume … und andere Realitäten“. Wie Sundermann und Weijmans berichten, geht es um Zukunftsträume, Hoffnungen und Illusionen. Drei Aufführungen am Freitag, 25. November, 20 Uhr, und Sonnabend, 26. November, 15 und 20 Uhr, auf der speziell für dieses Konzert vergrößerten Bühne der „Alten Weberei“ sollen wieder spannende und überraschende Momente garantieren.

Das große „Sinfonic Rock Ensemble“ der Musikschule mit Orchester, Chor und Band will erneut zusammen mit überzeugenden Gesangssolisten anspruchsvolle Rock-Pop-Titel präsentieren.

„Die ausgewählten Songs sind wahre Ohrwürmer und versprechen ein musikalisches Erlebnis, das in Verbindung mit einer effektvollen Lichtshow ein Genuss sein wird“, kündigte Musikschulleiter Sundermann bei den Proben am Mittwochabend ab.