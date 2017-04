dpa Berlin. Die Mehrheit des Fernsehpublikums kann mit der Verleihung des Musikpreises Echo nichts mehr anfangen. Lediglich 1,28 Millionen Zuschauer verfolgten am Freitagabend ab 20.15 Uhr die am Vortag aufgezeichnete Show erstmals beim Privatsender Vox. Der Marktanteil der knapp drei Stunden langen Sendung betrug 4,5 Prozent und lag damit unter dem derzeitigen Vox-Durchschnittswert von 5,2 Prozent. Bereits in den vergangenen Jahren litt die Veranstaltung an Zuschauerschwund.