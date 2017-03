Mülltonnen brennen am Stralsunder Weg

Bild 1 / 2 Unter Atemschutz löschte die Feuerwehr den Brand. Foto: Schock

Von Christian Schock

Die Feuerwehr Brandlecht ist am Sonntagmorgen in den Stralsunder Weg in Nordhorn gerufen worden. Der Grund: Dort brannten Mülltonnen.