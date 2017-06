Müllcontainer am Strampel brennt

sb Nordhorn. Als die Feuerwehr gegen 14.30 Uhr am Dienstag bei einem brennenden Müllcontainer am Strampel in Nordhorn eintraf, hatte ein Anwohner das Feuer bereits weitgehend gelöscht. Die Wehr löschte lediglich noch letzte Glutnester ab und trat nach einer Viertelstunde wieder den Rückweg zum Feuerwehrhaus an der Wietmarscher Straße an.

Unterbrochen wurde die Heimfahrt jedoch durch „ungünstig geparkte Fahrzeuge ‚Am Strampel‘“, wie es ein Feuerwehrsprecher am Abend ausdrückte. „Lediglich im Schneckentempo sowie durch einen Einweiser, immer wieder unterbrochen durch kompletten Stillstand, konnte sich das schwere Löschfahrzeug den Weg in Richtung Stadtring bahnen“, so die Feuerwehr: „Noch ärgerlicher wäre die Situation sicherlich gewesen, wenn sich das Fahrzeug auf dem Weg hin zum Einsatz befunden und es sich nicht ‚nur‘ um einen Containerbrand gehandelt hätte.“

Die Feuerwehr bittet deshalb darum, vor dem Abstellen des eigenen Fahrzeugs sich kurz zu vergewissern, ob im Notfall Rettungsfahrzeuge passieren können. Selbstverständlich gelte das nicht nur für das Gebiet am Strampel.

Bereits am Montagabend war die Feuerwehr Nordhorn zu zwei Kleineinsätzen ausgerückt. Zunächst galt es ein vermeintlich brennendes Auto bei einem Möbelhaus an der Denekamper Straße zu löschen. Nach Kontrolle der Feuerwehr handelte es sich lediglich um einen „Motorplatzer“, die Kameraden rückten zügig wieder ein. Etwas später fuhren die Einsatzkräfte zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Pflegeeinrichtung. Grund für den Alarm war auf dem Herd vergessenes Essen. Handwerkerarbeiten waren schließlich der Grund für das wiederholte Auslösen der Brandmeldeanlage eines Fachmarkts an der Fennastraße am Sonnabend.