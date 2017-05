Motorradfahrer verletzt sich im Wald

Der Bentheimer Wald ist ein beliebtes Ausflugsziel. Eine Gruppe Niederländer war dort am Sonntag mit Crossmotorrädern unterwegs. Es kam zum Unfall.

gn Bad Bentheim. Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen im Bentheimer Wald hat sich ein Niederländer verletzt, teilt die Polizei mit. Fünf niederländische Motorradfahrer sollen abseits der befestigten Straßen in dem Waldstück nördlich der Deilmannstraße unterwegs gewesen sein. Ein 43-jähriger Mann aus Zenderen in den Niederlanden stürzte mit seinem Motorrad und verletzte sich.

Seine Mitfahrer transportierten ihn zu einem Tankstellengelände und verständigten einen Rettungswagen. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht und wird dort stationär behandelt.

Der genaue Unfallort ist bislang nicht bekannt. „Ob die fünf Männer im Bereich der Unfallstelle fahren durften, ist bislang unklar“, sagt ein Polizeisprecher. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.