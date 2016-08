Motorradfahrer in Halle tödlich verunglückt

Schwerer Verkehrsunfall auf der Uelsener Straße in Halle: Dort sind am Samstagmittag ein Motorrad und ein Auto zusammengestoßen. Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. Die Unfallursache ist noch unklar.

Halle. Bei einem Verkehrsunfall in Halle ist am Sonnabend ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der Mann fuhr gegen Mittag auf der Uelsener Straße von Halle in Richtung Lage. Aus bislang unbekannter Ursache prallte er in Höhe des Ginsterwegs mit einem vor ihm fahrenden Auto zusammen. Der Mann erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam. Die Autofahrerin erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz war neben Rettungsdienst und Feuerwehr auch ein Rettungshubschrauber. Die Uelsener Straße musste für die Bergungsarbeiten gesperrt werden.