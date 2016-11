Motorradfahrer aus Twist stirbt bei Unfall

Ein Motorradfahrer aus Twist ist bei einem Unfall auf der Süd-Nord-Straße bei Groß Fullen am späten Samstagabend gestorben. Sein Motorrad war nicht zugelassen, teilt die Polizei mit.

hlw Meppen. In der Nacht zu Sonntag ist auf der Süd-Nord-Straße bei Groß Fullen ein 46-jähriger Motorradfahrer aus Twist verunglückt. Er wurde so schwer verletzt, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam.

Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Meppen Meppen: In der Nacht zu Sonntag ist ein Motorradfahrer auf der Süd-Nord Straße verunglückt, er verstarb noch am Unfallort.



Wie die Polizei mitteilt, war er gegen 22.10 Uhr vermutlich von einer Diskothek in Meppen auf dem Heimweg. Ausgangs einer Linkskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Seine Maschine rutschte etliche Meter über den Grünstreifen, prallte gegen ein Verkehrsschild und anschließend gegen einen Baum. Der 46-Jährige ist noch an der Unfallstelle gestorben. Wie die Polizei ermittelt hat, war das Motorrad nicht zugelassen. Offensicht waren keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.