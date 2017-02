Motiv nach Todesfahrt von Heidelberg weiter unklar

Bild 1 / 4 Einsatzfahrzeuge der Polizei und des Rettungsdienstes in Heidelberg. Foto: R. Priebe

Die Opfer wurden direkt vor einem Geschäft angefahren. Foto: R. Priebe

Mitarbeiter der Polizei suchen nach Spuren. Foto: Handout/Polizei Mannheim

Einsatzkräfte der Polizei vor dem Geschäftshaus in Heidelberg. Direkt davor hatte der Autofahrer mehrere Fußgänger angefahren. Foto: R. Priebe

Nach der tödlichen Autofahrt in eine Menschengruppe in Heidelberg suchen die Ermittler weiter nach dem Motiv des Fahrers. Der Verdächtige liegt weiterhin im Krankenhaus und äußert sich nicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Er sei am Sonntag nicht transportfähig gewesen und habe in einer Vernehmung nicht zu den Vorwürfen ausgesagt. Ein Richter erließ einen Haftbefehl gegen den 35-Jährigen. Ihm wird unter anderem Mord, versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und versuchter Totschlag vorgeworfen.