Morgendlicher Wählerandrang bei Präsidentenwahl im Iran

Mit härteren Strafen, besseren Aufklärungsquoten und mehr Prävention will die Bundesregierung die enorm hohe Zahl der Wohnungseinbrüche deutlich senken. mehr...

Wie lassen sich Hassbotschaften im Netz besser bekämpfen? Jedenfalls nicht so, wie es Justizminister Maas plant - sagen Kritiker des Gesetzentwurfes, der heute erstmals im Bundestag debattiert wird. mehr...

Viele deutsche Städte werben für den Umstieg aufs Rad. Doch nicht alle sind dafür auch gut gerüstet. Rund alle zwei Jahre entscheiden die Radfahrer, wo es ihnen am besten gefällt. mehr...

Stück für Stück schraubt die Bundesregierung in dieser Wahlperiode am Asylrecht. Nun ist das vorerst letzte Vorhaben beschlossen. Und das hat es in sich - wieder einmal. Die Kritik fällt heftig aus. mehr...