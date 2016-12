Mordprozess gegen Motorradraser gestartet

Mehr aus diesem Ressort

Vor fast einem Jahr erschütterten Jagdszenen im Schatten des Kölner Doms das Vertrauen vieler Menschen in den Staat. Damit sich das keinesfalls wiederholt, hat die Stadt ein neues Sicherheitskonzept erarbeitet. Es wird eine sehr spezielle Silvesterfeier. mehr...

Immer mehr Menschen in Deutschland bekommen Eingliederungshilfe für Behinderte. Rund 883.000 Menschen erhielten 2015 diese Form der Sozialhilfe - so viele wie in den vergangenen 20 Jahren noch nie. mehr...