Mord am Boerweg: Die Tat eines Auftragskillers?

Osnabrück/Nordhorn. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 11. Mai 2016 den 50-jährigen Juan Alvarez aus Amsterdam mit einer Repetierbüchse erschossen zu haben. Die in einem Waldstück auf einem Bauernhof am Nordhorner Boerweg vergrabene Leiche des Getöteten war am 1. August 2016 bei einer aufwendigen Suchaktion entdeckt worden.

Hintergrund des Totschlags, so wird vermutet, könnte die Entdeckung einer illegalen Hanfplantage auf dem Gelände gewesen sein, die wenige Tage nach der Tat ausgehoben wurde. Der Angeklagte bestreitet die Tat und macht vor Gericht keine Angaben.

Die Freundin des Bruders, der wegen einer anderen Straftat in den Niederlanden im Gefängnis sitzt, wusste nichts von der Hanfplantage in einem Nachbargebäude. Sie beschrieb das Verhältnis zwischen den Brüdern als relativ normal. Zwar habe es gelegentlich Streit wegen finanzieller Probleme gegeben, aber zu Handgreiflichkeiten sei es nicht gekommen.

Die Zeugin ist nicht von der Täterschaft des Angeklagten überzeugt. Der Staatsanwalt fragte sie: „Was vermuten Sie denn?“ Die spontane Antwort lautet: „Das war ein Auftragsmörder aus Amsterdam.“

Der vorsitzende Richter verliest das Wortprotokoll eines mitgeschnittenen Telefonats der Zeugin mit der Schwester des Angeklagten. Diese sagt darin: „Er hat gestanden.“ Das habe sie, die Schwester, vom Anwalt der Angeklagten erfahren. Die Zeugin zweifelt aber am Wahrheitsgehalt der Aussage, weil sie die Schwester grundsätzlich für unglaubwürdig hält.

Weiterhin berichtet die Zeugin von einem langen Stromkabel vom Wohnbereich des Angeklagten zu einem Nachbargebäude und von einer Stromkostennachzahlung von 5000 Euro.

Der Gerichtsmediziner erläutert dem Gericht die Ergebnisse der Obduktion. Die Leiche sei nach dem mehrmonatigen Einlagern in 70 bis 80 Zentimeter tiefen, feuchten Loch bereits erheblich „fäulnisverändert“ gewesen. Trotzdem sei es gelungen, eine sieben Millimeter große Eintrittsstelle eines Projektils auf der Stirn und den Schusskanal festzustellen. Außerdem, so der Pathologe, habe der Schädel weitere Verletzungsspuren aufgewiesen. Die Schussabgabe sei aus geringer Nähe, aber nicht aufgesetzt, erfolgt. Im Kopf des Getöteten wurde ein Projektil gefunden.

Der Prozess wird am 3. April fortgesetzt.