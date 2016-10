„Moonlight Shopping“ verspricht viel Programm

Feuerkünstler, Musik, eine Wasser-Licht-Show und Einkaufsmöglichkeiten bis um 22 Uhr sollen Nordhorns „Moonlight Shopping“ am Sonnabend in der City zu einem echten Erlebnis machen. Der VVV startet die Punschfahrtsaison.

tk Nordhorn. Veranstalter des traditionellen „Moonlight Shoppings“ sind der VVV-Stadt- und Citymarketing und die Innenstadtkaufleute. Am Sonnabend, 29. Oktober, wollen sie wieder die City in eine „illuminierte Shoppingmeile verwandeln, die durch Feuerkünstler und Flammschalen in besonderer Atmosphäre erstrahlt“. Die Besucher haben an dem Abend die Möglichkeit, bis 22 Uhr in den Innenstadtgeschäften einzukaufen.

Alle Besucher sollen wieder „einen unvergesslichen Shopping-Abend voller Mystik, Action und Emotionen“ erleben. Während des „Moonlight Shoppings“ wandern die Feuerkünstler durch die Straßen, um die Passanten an verschiedenen Stellen mit kunstvollen Darbietungen und der Magie der Flammen zu verzaubern. Ebenfalls an diesem Abend eröffnet der VVV die Punschfahrtsaison mit der Vechteboot-Flotte. Ausgestattet mit Glühwein oder Kinderpunsch können die Gäste ab 17 Uhr zu einem Eröffnungssonderpreis von 6,50 Euro eine Stunde lang um die illuminierte Vechteinsel fahren.

Der Abfahrtsort ist der Bootsanleger am VVV-Turm. Wegen der großen Beliebtheit der Punschfahrten wird vom Verkehrs- und Veranstaltungsverein eine vorherige Anmeldung empfohlen.

Ab 19 Uhr fahren die „City of Nordhorn Pipes and Drums“ auf den Vechtebooten rund um die Vechteinsel und sorgen damit für den guten Ton beim „Moonlight Shopping“.

Einige Geschäftsleute haben sich für das „Moonlight Shopping“ auch besondere Aktionen ausgedacht. So wird für einen guten Zweck in den „Vechte-Arkaden“ erstmals der „Nordhorn-Wein“ ausgeschenkt. Der Erlös des Wein- und Canapéverkaufs wird einer wohltätigen Organisation gespendet. Im vergangenen Jahr konnten sich die Hospizhilfe und die Palliativstation der Euregio-Klinik über insgesamt 3000 Euro freuen.

Den abschließenden Höhepunkt der Veranstaltung soll um 22.30 Uhr dann die Wasser- und Lichtshow „Flames of Water“ bilden, die diesmal den Ort wechselt und erstmals am Schweinemarkt zu erleben ist. In den vergangenen Jahren verband die Show „Flames of Water“ die Elemente Feuer und Wasser mit einer passenden musikalischen Untermalung immer wieder zu einem spektakulären Finale der Veranstaltung, das das Publikum faszinierte und viel Beifall fand.

Der VVV weist außerdem darauf hin, dass in diesem Jahr der St. Martinsumzug etwas näher an den Martinstag gelegt und daher am verkaufsoffenen Sonntag, 6. November, veranstaltet wird.

Nähere Informationen gibt es telefonisch beim VVV unter 05921 80390 oder im Internet: www.vvv-nordhorn.de.