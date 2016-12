Ist das Ruhrgebiet einem Anschlag entgangen? Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die es auf das riesige Centro Oberhausen abgesehen haben könnten. In einem der größten Shopping-Center Europas ging der Betrieb kurz vor Weihnachten unterdessen weiter.

Blick auf das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen. Foto: Oliver Berg/Archiv

Kauflustige im Einkaufscenter „Centro“ in Oberhausen. Foto: Roland Weihrauch

Einheiten der Polizei in Oberhausen während eines Einsatzes im Einkaufszentrum Centro. Foto: Arnulf Stoffl

Mögliche Anschlagspläne auf Einkaufszentrum in NRW

dpa Duisburg. Wegen der möglichen Vorbereitung eines Anschlags auf das riesige Einkaufszentrum Centro Oberhausen hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Nach einem Hinweis aus Sicherheitskreisen drangen Spezialeinheiten in der Nacht zum Freitag in eine Wohnung in Duisburger Stadtteil Marxloh ein.

Die beiden Verdächtigen, zwei im Kosovo geborene Brüder im Alter von 28- und 31 Jahren, kamen in Gewahrsam. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen nicht davon aus, dass ein Anschlag unmittelbar geplant war. Auch wird keine Verbindung zu dem mutmaßlichen Berliner Attentäter Anis Amri gesehen, der in den Morgenstunden nahe Mailand bei einem Schusswechsel mit italienischen Polizisten getötet wurde.

NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) lobte das Vorgehen der Polizei an den beiden Schauplätzen. „Die NRW-Polizei hat gestern in Duisburg und Oberhausen schnell und entschlossen gehandelt. Jetzt müssen die Ermittlungen mit Hochdruck vorangetrieben werden, um alles über die Pläne der Festgenommenen und mögliche Hintermänner herauszufinden“, teilte Jäger in Düsseldorf mit.

Die Einsatzleitung in Essen zog nach dem entsprechenden Hinweis aus Sicherheitskreisen bereits am Donnerstag gegen 18 Uhr zusätzliche Polizeikräfte im Bereich des Einkaufszentrums und des angrenzenden Weihnachtsmarktes zusammen. Deutlich sichtbar patrouillierten dann etliche Polizisten, die Maschinenpistolen und Schutzwesten trugen.

Die Polizeidienststellen informierten in den sozialen Medien früh über ihre Einsätze. „Wir hatten nicht die Angst, dass unmittelbar etwas passiert“, erläuterte der Polizeisprecher in Essen. Vielmehr habe die Polizei Spekulationen entgegenwirken wollen.

Eine Verbindung zum mutmaßlichen Berliner Attentäter Amri sehen die Ermittler derzeit nicht. Es soll am Freitag auch geprüft werden, ob gegen die Brüder Haftbefehle beantragt werden, wie der Polizeisprecher sagte.

Im Einkaufszentrum Centro in Oberhausen ging der Betrieb unterdessen am Freitag weiter, berichteten Passanten. Das Centro ist eines der größten deutschen Einkaufszentren. Auf zwei Ebenen des ausgedehnten Gebäudekomplexes sind mehr als 250 Einzelhandelsgeschäfte verteilt.