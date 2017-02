Model-Gruppe „springt“ auf deutschen Markt

rm Gildehaus/Weinfelden. Die auf dem Gebiet von Verpackungen aus Voll- und Wellkarton tätige Model-Gruppe erzielte im vergangenen Geschäftsjahr nach eigenen Angaben einen konsolidierten Gruppenumsatz von 874 Millionen Schweizer Franken (819 Millionen Euro), was im Vergleich zum Vorjahr einem Zuwachs von 42 Prozent entspricht. Im Berichtsjahr beschäftigte die Gruppe etwas mehr als 4200 Mitarbeiter, knapp 1000 mehr als im Vorjahr. Mit mehr als 900 Mitarbeitenden beträgt der Anteil in der Schweiz 22 Prozent.

Als Hauptwachstumsgrund nennt Model die „planmäßig verlaufende Akquisition und Integration der ehemaligen P-Well-Gruppe“ in Deutschland zur Model GmbH. Mit der Übernahme der Altenberger P-Well-Gruppe, die zuletzt einen Jahresumsatz von knapp 200 Millionen Euro erwirtschaftet hatte, drängte Model auf den deutschen Markt.

Als Teil von P-Well ging auch das Wellpappenwerk in Gildehaus in den Besitz der Schweizer Firmengruppe über. Der Produktions- und Vertriebsstandort an der Stockholmer Straße hatte 2005 die Produktion aufgenommen und beschäftigte zuletzt rund 350 Mitarbeiter. Nach der Übernahme war bekannt geworden, dass die Model-Gruppe das P-Well-Werk in Altenberge bei Münster schließt und bis zu 80 Arbeitsplätze von dort nach Gildehaus verlagert.

Die Ausweitung der geografischen Absatzmärkte habe den Anteil europäischer Gruppenkunden erhöht, teilte die Model-Gruppe jetzt mit, so dass wichtige Ländermärkte wie Tschechien, Polen, Benelux und die Schweiz mit mehr als vier Prozent zum Wachstumskurs beitragen konnten.

Investitionen in Höhe von 88 Millionen Schweizer Franken (82,5 Millionen Euro) flossen in Innovations-, Modernisierungs- und Expansionsprojekte.

Die Model-Gruppe setzte in ihren Ländermärkten Schweiz, Deutschland, Polen, Tschechien, Benelux, Frankreich, Österreich, Slowakei und Kroatien knapp 1200 Quadratkilometer Wellkartonverpackungen und Kartonbögen und mehr als 26.000 Tonnen Vollkartonverpackungen ab. Die beiden Schweizer Papierfabriken in Weinfelden und Niedergösgen produzierten zusammen 383.000 Tonnen (Vorjahr 375.000 Tonnen) altpapierbasierte Wellkartonpapiere.

Das neue Werk im polnischen Nowa Sól, das insgesamt dritte Model-Werk in Polen, hat in diesen Tagen die Produktion mit rund 60 Mitarbeitenden und modernsten Verarbeitungsmaschinen aufgenommen.

Die Schweizer gehen davon aus, dass die leichte konjunkturelle Belebung in Europa, zusammen mit Innovationsprojekten in der Gruppe, die negativen Wirkungen des starken Schweizer Frankens teilweise wettmachen kann. In einem Monat starten in Weinfelden die ersten Versuche mit einer neuen Stoffaufbereitungsanlage. Sie soll Papierfasern aufbereiten, die bisher zumeist thermisch entsorgt werden. Für das laufende Jahr zielen die Investitionen in der Höhe des Vorjahres auf Verbesserungen in der Logistik und der Produktivität.

Die Model-Gruppe entwickelt, produziert und liefert intelligente, innovative und qualitativ hochwertige Verpackungslösungen aus Voll- und Wellkarton, von der einfachen Transportverpackung bis zur hochveredelten Praliné- und Parfumbox. Die Gruppe besteht aus zehn Gesellschaften in sieben Ländern. Hauptsitz der Firmengruppe ist Weinfelden in der Schweiz.