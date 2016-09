Mobilität für alle: „Fit mit dem Fahrrad“

Das begleitende Fahrradfahren ermöglicht es Menschen mit Behinderung, mobil zu bleiben oder es wieder zu werden. An einer Schulung in Nordhorn haben acht Mitarbeiter aus dem Bereich der Behindertenhilfe teilgenommen.

gn Nordhorn. Das Training drehte sich um rund um das Thema Verkehrssicherheit und begleitetes Radfahren. Die Schulungsteilnehmer setzten sich mit Verkehrsregeln, sicherem Radfahren und den neuesten Spezialfahrrädern der Firma „huka“ Deutschland auseinander. Ihre Erfahrungen sollen sie nun als Multiplikatoren an die Menschen mit Behinderungen weitergeben, zu denen sie Kontakt haben.

Zu der Veranstaltung „Fit mit dem Fahrrad“ eingeladen hatte „ASSIST Freizeit inklusiv gestalten“ von Hilfen zur Selbsthilfe Behinderter in Kooperation mit Edgar Eden, Verkehrssicherheitsberater vom Polizeikommissariat Nordhorn sowie der Verkehrswacht Grafschaft Bentheim.

Die Multiplikatoren der Vechtetal Schule, Hof Mühlenvenn, Hof Blekker, der Lebenshilfe und des Vereins Hilfen zur Selbsthilfe erhielten theoretische Grundlagen der Verkehrssicherheit mit dem Fahrrad, einen Einblick in den Bereich des begleiteten Radfahrens, eine Einweisung in die Nutzung des Fahrradparcours der Verkehrswacht sowie eine gemeinsame Ausfahrt zu besonderen Verkehrssituationen in Nordhorn.

Die Multiplikatoren haben in Zukunft die Möglichkeit, den Parcours der Verkehrswacht bei der Polizei auszuleihen und ihn zur Schulung zu nutzen.