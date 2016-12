Mitfahrerparkplatz in Schwartenpohl erweitert

Von Andre Berends

Der Mitfahrerparkplatz in unmittelbarer Nähe zur Autobahn 31 in Schwartenpohl ist in den vergangenen Wochen befestigt und vergrößert worden. Dort ist nun Platz für 40 Autos. Lastwagen dürfen das Gelände nicht befahren.