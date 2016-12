Mitbewohner in Lingen mit Messer bedroht

gn Lingen. Polizisten eilten in der Nacht zu Mittwoch zu einem Einsatz in einer Flüchtlingsunterkunft am Langschmidtsweg in Lingen. Ein 29-jähriger Marokkaner hatte dort laut Polizeibericht randaliert und mehrere Mitbewohner mit einem Messer bedroht. Zwei Polizeistreifen trafen gegen 0.45 Uhr an der Unterkunft ein. „Der Randalierer stand deutlich unter Alkoholeinfluss und schrie die Beamten an. Er musste überwältigt und mittels Handschellen gefesselt werden“, so die Polizei.

Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Rest der Nacht verbrachte er in der Gewahrsamszelle. Ein Mitbewohner des Mannes wurde vorsorglich mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. In der Unterkunft hat der 29-Jährige darüber hinaus mehrere Sachschäden angerichtet. Der amtsbekannte Mann wird sich nun wegen Bedrohung, Körperverletzung, Sachbeschädigung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten müssen.