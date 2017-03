Mit Riesengetöse ins Meisterschafts-Finale

Lohne. Bei der nordwestdeutschen Meisterschaft der U 16-Volleyballerinnen in Lohne konnte man am Sonntagnachmittag sein eigenes Wort kaum noch verstehen. Vor allem bei den Halbfinalpartien gaben die Mädchen auf dem Feld und auch die Fans auf der Tribüne alles. „Ich war schon bei vielen Meisterschaften dabei. Aber so eine Stimmung habe ich auch noch nicht erlebt“, sagte Roos Harland, die das Team der Spielgemeinschaft vom SV Wietmarschen und Union Lohne trainiert.

Die Spannung war auch deswegen so groß, weil die beiden Gewinner der Halbfinalspiele nicht nur ins Finale einzogen, sondern auch das Ticket für die deutsche Meisterschaft lösten. Dafür kamen vier Mannschaften in Frage, die alle aus dem Bezirk Weser-Ems kommen. Auf Feld eins setzte sich Raspo Lathen mit 25:15 und 25:18 gegen den VfL Lintorf durch. Daneben wurde es beim Kampf um die Endspielteilnahme zwischen dem SV Wietmarschen und dem SV Bad Laer dramatisch: Nachdem die Gastgeberinnen den ersten Satz mit 25:17 für sich entschieden hatten, lagen sie auch im zweiten Durchgang lange in Front. Am Ende des Satzes schmolz der Vorsprung aber immer mehr zusammen. Beim 24:22 hatten dann die Gäste aus Bad Laer die Nase vorn und zwei Satzbälle auf ihrer Seite. Die wehrte die Spielgemeinschaft aber erfolgreich ab – und erspielte sich selbst drei Matchbälle. Davon konnte das Team aber keinen verwerten. So musste die Entscheidung im Tiebreak fallen. Da zeigten sich die SVW- und Union-Mädchen unbeeindruckt vom Verlust des zweiten Satzes und schafften durch ein 15:9 den viel umjubelten Einzug ins Finale, der mit der ersten Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft überhaupt für die beiden Vereine belohnt wurde. „Das haben die Mädchen perfekt gemacht. Unsere Stärke war eine geschlossene Mannschaftsleistung“, freute sich Harland über den Erfolg.

Auch im Finale gegen Raspo Lathen bestimmte die junge Mannschaft um Kapitänin Franziska Helming den ersten Satz, konnte in der Schlussphase allerdings mehrere Satzbälle nicht nutzen und hatte am Ende mit 24:26 und 8:25 das Nachsehen. „Lathen hat mehr Erfahrung, deshalb waren sie in der entscheidenden Phase cleverer“, sagte Harland, die mit ihrem Team im Turnierverlauf mit fünf Siegen in der Vor- und Zwischenrunde ins Halbfinale marschiert war.

Diese Leistung verdient besonderen Respekt, weil das Team nicht so eingespielt ist wie andere Vereinsmannschaften. Sieben Spielerinnen kommen aus Lohne, fünf Mädchen spielen in Wietmarschen Volleyball. „Wir haben versucht, vor der Meisterschaft einmal in der Woche zusammen zu trainieren“, berichtet Harland, die die Bedeutung der Bündelung der Kräfte bei den beiden Nachbarvereinen hervorhebt: „Alleine hätte keiner der beiden Vereine es geschafft, sich für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren.“

Gut geklappt hat die Zusammenarbeit aber nicht nur auf dem Feld. Auch drumherum stimmte das Teamwork: Neben Harland kümmerte sich unter Federführung von Mareike Tälkers mit Claudia Haarmann, Waltraut Brüning und Svenja Krieger ein Quintett um die Betreuung des Teams und die perfekte Organisation der Titelkämpfe.