Mit Kindern im Auto - Nichtraucher-Initiative verlangt Rauchverbot

dpa München. Die Nichtraucher-Initiative Deutschland hat an Bundesregierung und Bundestag appelliert, das Rauchen im Auto im Beisein von Kindern endlich zu verbieten. Gerade die Kinder als die Schwächsten bräuchten einen besonderen Schutz der Gesundheit. Das sagte NID-Vizepräsident Ernst-Günther Krause der Deutschen Presse-Agentur in München. Deutschland solle sich an Schottland ein Beispiel nehmen. Wer dort im Beisein von Kindern im Auto raucht, wird jetzt kräftig zur Kasse gebeten. Die Strafen können 100 bis 1000 britische Pfund betragen, das entspricht etwa 120 bis 1200 Euro.