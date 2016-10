Mit der HSG geht es nicht nur sportlich bergauf

1818 Zuschauer in Lingen beim 28:16-Sieg gegen Aue bedeuten den besten Besuch in dieser Saison. In der Tabelle kletterten die Handballer von Nordhorn-Lingen auf Platz neun.

Nordhorn. Das Punktekonto ausgeglichen, mit dem höchsten Saisonsieg in die obere Tabellenhälfte geklettert und das alles vor der besten Saisonkulisse von 1818 Zuschauern – bei der HSG Nordhorn-Lingen hatten sie am Sonntag nach dem 28:16 (15:9)-Erfolg über den EHV Aue allen Grund, zufrieden zu sein. „Das war kein Spaß, in den letzten Wochen auf die Tabelle zu gucken“, machte Kreisläufer Asbjörn Madsen klar, wie froh er und seine Mitspieler beim Grafschafter Handball-Zweitligisten sind, die Bilanz nach dem Start mit 2:6 Punkten auf 8:8 Zähler ausgeglichen zu haben.

„Das ist okay, jetzt sind wir dran“, war auch Jens Wiese froh, dass mit dem Sprung auf Platz neun der Kontakt zu den Mannschaften im gesicherten Tabellen-Mittelfeld hergestellt ist. Doch der Torjäger, der mit sieben Treffern gegen Aue bester Werfer der Gastgeber in der Lingener Emsland-Arena war und seine Saisonausbeute auf 45 Treffer schraubte, nahm sich und seine Kollegen direkt in die Pflicht: „Weiter geht‘s!“, richtete er den Blick direkt nach vorn, wo am Freitag mit dem VfL Bad Schwartau (19.30 Uhr, Hansehalle, Lübeck) der Tabellensiebte (10:6 Punkte) wartet.

Der höchste Saisonsieg der HSG war aber nicht nur wichtig fürs Tabellenbild. Er gibt auch einen kräftigen Schub fürs Selbstvertrauen. „Mit so einer Abwehr können wir gegen jede Mannschaft punkten“, stellte Madsen mit Blick auf die starke Leistung der Defensive inklusive des herausragenden Torhüters Björn Buhrmester klar. Heiner Bültmann hatte schon den „extrem knappen“ 22:21-Sieg eine Woche zuvor beim TuS Ferndorf „als sehr wichtig auch für die Stimmung innerhalb der Mannschaft“ empfunden; vom Sieg mit zwölf Toren gegen Aue erhofft sich der HSG-Trainer genügend Schwung, „um vielleicht eine kleine Serie zu starten“. Besonders erfreut war der Coach davon, dass dem Angriff unter der glänzenden Regie von Alex Terwolbeck in der ersten Halbzeit nicht ein einziger technischer Fehler unterlief – „und das gegen die offensive 5:1-Abwehr, die Fehler provozieren soll“, wie Bültmann nicht ohne Stolz betonte.

Doch auch wenn von den letzten vier Spielen drei gewonnen wurden, hebt bei der HSG niemand ab. „Aue hatte am Sonntag nicht seinen besten Tag erwischt“, weiß Bültmann den Erfolg sachlich einzuordnen und bereitet seine Spieler, die gestern bei individuellem Krafttraining regenerieren durften, darauf vor, dass sie gegen Schwartau eine ganz andere Gangart erwartet, „viel aggressiver und härter“. In Lübeck etwas Zählbares zu erringen, weiß auch Wiese, „wird natürlich super schwer“.

Zum sportlichen Aufwärtstrend gesellt sich bei der HSG die positive Entwicklung der Zuschauerzahlen. 1818 Besucher gegen Aue bedeuten im vierten Heimspiel den bisherigen Bestwert in dieser Saison. Zu den drei Heimspielen zuvor waren weniger Besucher gekommen als erwartet; ein Aspekt ist dabei besonders auffällig: Die Heimspiele in Lingen gegen Aue und zum Saisonstart gegen Bietigheim (1507) fanden den besten Zuspruch, obwohl mit Bundesliga-Absteiger TuS N-Lübbecke (1412) und dem westfälischen Nachbarn und Dauerrivalen TV Emsdetten (1320) die Gegner in Nordhorn sogar attraktiver waren.