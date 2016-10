Missouri verklagt VW im Abgas-Skandal

dpa Jefferson City. Ein weiterer US-Bundesstaat will Volkswagen im Abgas-Skandal wegen Verstößen gegen Umweltgesetze zur Rechenschaft ziehen. Missouris Generalstaatsanwalt gab bekannt, eine Klage gegen den VW-Konzern und die Töchter Audi und Porsche eingereicht zu haben. Die Autohersteller hätten durch die Installation einer speziellen Software zum Austricksen von Emissionstests in „schamloser“ Weise das Luftreinhaltegesetz verletzt, hieß es. Zuvor hatten bereits Vermont, Maryland, Massachusetts, New York und Pennsylvania ähnliche Klagen gegen VW eingereicht.