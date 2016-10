Minsk als Gastgeber 2019 gewählt

Im Mai 2015 hatte das EOC die zweiten Europaspiele bereits an die Niederlande vergeben, die ihre Bewerbung danach jedoch aus finanziellen Gründen zurückzogen. Die ersten Europaspiele hatten 2015 in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, stattgefunden. Schon damals war die Vergabe angesichts der politischen Situation in der früheren Sowjetrepublik von Menschenrechtlern scharf kritisiert worden.

