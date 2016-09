Ministerpräsident lobt Offenstall in Samern

Ministerpräsident Stephan Weil hat am Mittwoch den Hof Bodenkamp in Samern besucht. Weil machte sich ein Bild von dem Offenstall. Probleme gibt es mit dem Bau eines zweiten Stalls dieser Art.

Samern. Zufrieden grunzen die Schweine bei dem Rundgang durch den Offenstall auf dem Hof Bodenkamp in Samern – das gefällt Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gut. Er begrüßt ausdrücklich die alternative Haltungsform zu konventionellen und Bio-Anbietern. Er gibt aber auch zu bedenken, dass die Rahmenbedingen stimmen müssen: „Auch bei dieser Haltung gibt es Schadstoffausstöße. Wir müssen jetzt eine Lösung finden, wie wir das Thema praktisch lösen können und die Ziele Tierwohl und Umweltschutz in Einklang bringen.“

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am Mittwoch den Offenstall mit Außenklima auf dem Hof Bodenkamp in Samern besichtigt. Der Betrieb möchte gerne einen zweiten Offenstall bauen, es gibt aber behördliche Barrieren.

Dr. Jens van Bebber und Dr. Katja Bodenkamp haben sich auf ihrem Hof in Samern zum Ziel gesetzt, die Haltung der Schweine konsequent auf die Bedürfnisse der Tiere auszurichten. Sie haben sich auf die Haltung von Bunten Bentheimern und der Rasse Duke of Berkshire spezialisiert. Beides alte Rassen, die in der Haltung wirtschaftlich recht aufwendig sind. Durch hofeigene Direktvermarktung, Gründung einer eigenen Handelsmarke und hoher Fleischqualität kann vom Verbraucher jedoch ein höherer Preis verlangt werden.

Der erste konventionelle Stall ist bereits zu einem Offenstall umgebaut, das heißt zwei Seiten sind komplett offen. Hier haben die Tiere doppelt so viel Platz wie gesetzlich vorgeschrieben, sie können sich nach Belieben bewegen oder ausruhen, im Stroh wühlen und bekommen frische Luft – kurzum: Sie führen ein ausgeglichenes Schweineleben. In dem Offenstall wird nur die englische Edelschweinrasse Duke of Berkshire gehalten. Hier hält die Familie rund 1000 Tiere. In einer Stallbucht leben maximal 18 Schweine, sodass pro Tier etwa 1,5 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Die Bunten Bentheimer laufen auf der Weide.

Gerne möchte der Betrieb einen weiteren konventionellen Stall zu einem Offenstall umbauen. Die Genehmigung ist allerdings für diesen zweiten Stall nicht so leicht zu bekommen. Grund ist ein Filtererlass des Umwelt-, des Landwirtschafts- und des Sozialministeriums des Landes Niedersachsen. Laut Erlass müssen festgelegte Anteile von Ammoniak, Staub und Gerüchen abgeschieden werden, um die Nachbarschaft und Umwelt nicht zu belasten. Besonders problematisch für den Betrieb Bodenkamp ist das angrenzende Forstgebiet Samerrott als empfindliches Ökosystem. Es ist als spezielles europäisches Schutzgebiet in Natur- und Landschaftsschutz (Fauna-Flora-Habitat) ausgewiesen. Für den Umbau des ersten Offenstalls galt die Auflage der Abluftreinigung noch nicht.

Es ist eben diese Nähe zum FFH-Gebiet die der Landkreis als Genehmigungsbehörde für bedenklich hält, auf dem Betrieb einen weiteren Offenstall zu genehmigen. „Immerhin ist das Samerrott nur 750 Meter entfernt“, sagten Landrat Friedrich Kethorn und Kreisrat Dr. Michael Kiehl. Daher gibt der Landkreis dem Betrieb vor, entweder den geschlossenen Stall mit einem Filter zu versehen oder die Zahl der Tiere im Offenstall zu reduzieren, um entsprechend weniger Schadstoffe zu erzeugen. Beides kommt für Jens van Bebber und seine Frau nicht infrage: „Wir wollen nicht mehr auf konventionelle Art Tiere halten. Und damit es sich wirtschaftlich für uns rechnet, müssen wir eine bestimmte Zahl an Schweinen halten.“

Die behördlichen Barrieren bezüglich des Bau- und Immissionsgesetzes können Jens van Bebber und Katja Bodenkamp nicht nachvollziehen. Die Tiere würden in dem Offenstall zum einen art- und bedürfnisgerecht gehalten. Aufgrund der natürlichen Belüftung komme der Stall zum anderen ohne Energiebedarf aus, außerdem seien die Emissionen viel geringer als bei konventioneller Haltung. Außerdem habe die Familie den Betrieb von sich aus von 10.000 Plätzen auf 6000 reduziert. „Das ist doch schon eine erhebliche Entlastung für die Umwelt mit Blick auf Ammoniak- und Nitratwerte“, sagt van Bebber. Er wünscht sich, dass sich der Landkreis und andere beteiligte Behörden die Gesamtsituation betrachten und nicht nur die Nähe zum FFH-Gebiet sehen.

Der Ministerpräsident will die Problematik, die nicht nur in Samern, sondern bundesweit anzutreffen ist, in Hannover ansprechen. Darüber hinaus beschäftigt sich ein Arbeitskreis in der Landeshauptstadt mit dem Thema „Tierwohlgerechte Nutztierhaltung“. Dem Arbeitskreis gehören unter anderem das Umwelt- und Landwirtschaftsministerium, das Landvolk, ein Ökoverband und das Agrar- und Ernährungsforum Oldenburger Münsterland an. „Wir sammeln Fallbeispiele und versuchen jetzt herauszufinden: Wer ist zuständig, Land oder Bund und wo müssen gegebenenfalls Gesetze geändert werden“, sagt der frühere niedersächsische Landwirtschaftsminister Uwe Bartels den GN, der jetzt Vorsitzender des Agrar- und Ernährungsforums ist.