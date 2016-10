Minister: Lösung bei Tuifly in Sicht

dpa Hannover. Nach den tagelangen Turbulenzen bei der Tuifly wurde nach Angaben von Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies eine Lösung gefunden. Lies sagte am Abend in Hannover: „Es gibt eine Einigung; Ich hoffe, dass am Sonntag wieder ein geregelter Flugbetrieb möglich ist.“ Details nannte er aber nicht, bevor er zu einem Krisentreffen mit allen Beteiligten ging. Er begründete seine Zuversicht mit Gesprächen, die er unmittelbar vor Beginn des Treffens mit dem zuständigen Tui-Vorstand geführt habe. Ein Tui-Sprecher bestätigte, dass eine Lösung in Sicht sei.