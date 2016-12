Minister: Zweite Explosion in Istanbul könnte Selbstmordattentat sein

dpa Istanbul. Nach mindestens einem Anschlag in Istanbul mit rund 20 Verletzten mehren sich Hinweise auf ein zweites Attentat. Neben der Autobombe vor dem Besiktas-Stadion, gebe es Hinweise auf einen Selbstmordattentäter, der sich in der Gegend des Parks Macka in die Luft gesprengt haben soll, erklärte der türkische Innenminister Süleyman Soylu. Der Park liegt ebenfalls im Viertel Besiktas. Neue Angaben zu Opferzahlen gebe es noch nicht, würden jedoch bald vom Gouverneur bekanntgegeben. Bei den Verletzten handelt es sich vorallem um Polizisten.