Minister: Sicherheit bei Großveranstaltungen wird geprüft

dpa Berlin. Nach dem Terroranschlag von Manchester überprüfen die Behörden in Deutschland die Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière nannte dabei am Abend im ZDF auch Berlin, wo in den kommenden Tagen der Evangelische Kirchentag und das DFB-Pokalfinale stattfinden. Das Besondere an Manchester sei gewesen, dass sich der Anschlag nach Ende der Veranstaltung beim Rausgehen der Menschen ereignet habe, sagte de Maizière. Das müsse stärker in den Blick genommen werden.