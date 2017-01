Mindestens elf Tote bei Waldbränden in Chile

Bild 1 / 7 Ein Auto geht während eines Waldbrandes im chilenischen Constitución in Flammen auf. Chile kämpft gegen die wohl schlimmste Brandkatastrophe seiner Geschichte. Foto: Rodrigo Saenz

Feuerwehrleute machen eine Pause. Zuvor hatten sie eine Schneise gegraben, um die Flammen zu stoppen. Foto: Esteban Felix

Bedrohliche Kulisse: Einsatzkräfte der Feuerwehr und Bewohner beobachten die Flammen. Foto: Mario Davila

Chilenische Feuerwehrmänner imm Kampf gegen die Flammen. Foto: Alejandro Zoñez/ATON CHILE

Die von den Bränden zerstörte Fläche ist mittlerweile größer als die von ganz Mallorca. Foto: Esteban Felix

Um die Ausbreitung der Flammen zu verhindern, gräbt ein Feuerwehrmann in Florida, einer Gemeinde von Concepcion in Chile, eine Schneise. Foto: Esteban Felix

Alles verloren: Eine Frau sucht in den Trümmern ihres Hauses nach Münzen. Foto: Esteban Felix

Bei den katastrophalen Bränden in Chile sind bislang elf Menschen ums Leben gekommen. Die Regierung bestätigte am Freitagabend (Ortszeit), dass ein neues Opfer in der Umgebung der Stadt Constitución, 300 Kilometer südlich von Santiago de Chile, tot aufgefunden worden sei.