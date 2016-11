Milosevic übernimmt in Winterpause SV Eintracht TV

Nordhorn. Beim Fußball-Bezirksligisten SV Eintracht TV Nordhorn steht in der Winterpause ein Trainerwechsel bevor. Der langjährige Eintracht-Spieler und ehemalige Bad Bentheimer Coach Zoran Milosevic, am Heideweg von den Anhängern kurz „Milo“ genannt, übernimmt das Traineramt von Herion Novaku und Deniz Baysoy. Dieser Wechsel war eigentlich für den kommenden Sommer geplant gewesen, wird nun aber vorgezogen.

Novaku und Baysoy hätten dem SV Eintracht TV aus beruflichen und familiären Gründen nicht über das Saisonende hinaus zur Verfügung gestanden. Novaku ist bei seinem bisherigen Arbeitgeber in die Selbstständigkeit eingestiegen, Baysoy hat mittlerweile ein drittes Ladenlokal eröffnet. „Im Sommer wäre es zu einem Wechsel gekommen“, sagt Eintracht-Vorstand Wilfried Jeurink.

Er setzte sich deshalb mit dem langjährigen SVE-Spieler Zoran Milosevic zusammen und verhandelte über eine Trainertätigkeit am Heideweg. „Wir hatten ein gutes Gespräch und sind uns einig geworden“, berichtet Jeurink. Er sagt außerdem: „Dass es spielerisch zu Beginn der Saison nicht sonderlich gut lief, ist kein Geheimnis, aber kein Grund für den Weggang der beiden Trainer.“ Vielmehr sei man zur Erkenntnis gekommen, dass ein Wechsel im Winter für alle Beteiligten von Vorteil ist – gerade auch im Hinblick auf die Planungen für die folgende Spielzeit.

Daher wird die für den Saisonbeginn 2017/2018 geplante Wachablösung beim Fußball-Bezirksligisten nun kurzerhand vorgezogen, Milosevic wird seine Tätigkeit für den SV Eintracht TV am 1. Januar 2017 aufnehmen. „Das passt ganz gut“, findet der bisherige Coach Deniz Baysoy. Er wird die Nordhorner gemeinsam mit seinem Kollegen Herion Novaku somit voraussichtlich letztmals am 4. Dezember im Spiel beim SV Wietmarschen betreuen – so es denn durch Spielausfälle keine weiteren Partien in diesem Jahr gibt.

Zoran Milosevic ist eine echte Institution am Heideweg. Der mittlerweile 49-Jährige spielte von 1998 bis 2011 – abgesehen von einem kurzen Intermezzo beim SV Meppen – für den SV Eintracht, ehe er nach 408 Pflichtspielen adieu sagte. Zuvor hatte er daheim in Tuzla, beim ASC Amiens in Frankreich sowie beim VfL Herzlake gespielt. Der frühere Profi kickte zudem in den Nachwuchs-Auswahlen des ehemaligen Jugoslawiens mit späteren Stars wie Robert Prosinecki, Dragan Stojkovic und Zvonimir Boban.

Als Trainer hatte der ehemalige Mittelfeldstratege, der in der Grafschaft sesshaft geworden ist und dessen Sohn Vanja als Spieler beim SV Eintracht TV aktiv ist, den SV Bad Bentheim in der Landes- und Bezirksliga unter seinen Fittichen. Bei den Obergrafschaftern heuerte der bosnische Serbe im Oktober 2011 an – kurz nach dem Ende seiner langen Karriere als Spieler. Den Landesliga-Abstieg des SV Bad Bentheim konnte er zwar nicht verhindern, in den folgenden beiden Spielzeiten erreichte er mit dem SVB aber jeweils den starken vierten Platz in der Bezirksliga – und das, obwohl Jahr für Jahr Leistungsträger den Klub verließen.

Vor fast auf den Tag genau zwei Jahren im November 2014 verkündete der Coach dann seinen Abschied vom SV Bad Bentheim zum Ende der Saison 2014/2015. Sein letztes Spiel als SVB-Trainer erlebte der Ex-Profi am 22. Mai 2015 – natürlich – gegen Eintracht.