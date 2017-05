Millionen wollen nach Europa

dpa Berlin. Die Zahl der nach Europa strebenden Flüchtlinge hat in den Staaten südlich und östlich des Mittelmeers seit Jahresbeginn deutlich zugenommen. Das berichtete die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf ein als „vertraulich“ eingestuftes Papier der deutschen Sicherheitsbehörden. Demnach warten in den Staaten Nordafrikas, in Jordanien und der Türkei bis zu 6,6 Millionen Flüchtlinge auf eine Weiterreise. Ende Januar waren es den Angaben zufolge 5,95 Millionen, was einem Anstieg bis Ende April um knapp 12 Prozent entspricht.