Milchkrise kostet die Grafschaft 40 Millionen Euro

gn Nordhorn. Jürgen Timmermann, Vorstand der Grafschafter Volksbank, begrüßte zu dem Forum den bekannten Lebensmittelchemiker und Sachbuchautoren Udo Pollmer. Pollmer arbeitet als selbstständiger Wissenschaftsjournalist, veröffentlicht regelmäßig Fachbeiträge und Kolumnen in Zeitschriften und tritt in Fernseh- und Hörfunkdokumentationen auf.

Zuvor gab jedoch Jan Schots, Bereichsleiter der Grafschafter Volksbank, einen zusammenfassenden Situationsbericht der Landwirtschaft in der Grafschaft Bentheim. Unter dem Titel „Die Grafschafter Landwirtschaft. Was war – was ist – was wird“, berichtete Schots von extremen Preisschwankungen an den Märkten. „Vor allem im Milchviehbereich waren es zwei extreme Jahre“, so Schots. Allein die Grafschafter Bauern habe die Milchkrise rund 30 bis 40 Millionen Euro gekostet. Die Grafschafter Volksbank stehe zu den Familienbetrieben und habe die Krise mit zusätzlicher Liquidität für die Betriebe abgefedert.

Probleme mit zusätzlichen Kosten

Der Landwirtschaft stünden weitere Probleme mit zusätzlichen Kosten ins Haus, unter anderem das Seuchenrisiko, die Düngemittelverordnung und neue baurechtliche sowie tierschutzrechtliche Auflagen. Echte Wachstumsschritte für die Betriebe seien in der Grafschaft kaum mehr möglich, da die Kosten der zusätzlichen Einheit extrem hoch sind. Inzwischen koste ein Platz für eine Milchkuh rund 10.000 Euro.

Im Zusammenhang mit der viel diskutierten Nährstoffthematik betonte Jan Schots: „Oftmals wird der Düngewert der Gülle nicht gesehen, der zu Einsparungen bei Mineraldünger und fossilen Rohstoffen wie Öl und Phosphor führen kann.“

Die „Produkte der Agrarwende“ stünden aufgrund der Einkommenssituation vieler Menschen vor allem der wohlhabenderen Bevölkerung zur Verfügung. Daher seien dies Produkte Nischenprodukte, dennoch könne diese Nische einigen Betrieben eine Perspektive bieten. Dabei ist nach Auffassung von Schots die Sicherung der Vermarktung für das Gelingen extrem wichtig. „Insgesamt bergen die überbordenden Auflagen die Gefahr, das Höfesterben zu beschleunigen und die Abwanderung der Produktion in andere Länder mit deutlich geringeren Standards zu forcieren“, so Schots.

Die Landwirtschaft sei in den vergangenen Jahrzehnten die Basis für Wohlstand gewesen. Die Bedeutung der Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln aus dem eigenen Land sollte die Politik bei ihren Entscheidungen nicht vergessen.

Viele Infos „falsch“

Udo Pollmer stellte in seinem Vortrag zahlreiche Aussagen der Medien und der Öffentlichkeit auf den Prüfstand. Er kam zu dem Ergebnis, dass viele dieser Informationen falsch seien. Meldungen hinsichtlich des Krebsrisikos von Fleisch sind nach seiner Auffassung ebenso wenig haltbar wie die pauschale Angabe „Salat ist gesund – Fleisch ist schädlich“.

In diesem Zusammenhang führte Pollmer die keimbelasteten Sprossen an, an denen Menschen im Jahr 2011 gestorben seien. Auch mit dem Vorurteil multiresistenter Keime in der Landwirtschaft müsse aufgeräumt werden: „Nicht der Einsatz von Antibiotika in der Landwirtschaft ist schuld an der Bildung dieser Keime, es sind Hygieneprobleme woanders“.

Vegane Ernährung bringe erhebliche Risiken hinsichtlich der ausreichenden Versorgung des Körpers, führte Pollmer weiter aus. Es würden Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt, deren Zusammensetzung fraglich sei. Die Welternährung ausschließlich auf pflanzlicher Basis werde nicht funktionieren, „da wir viel absolutes Grünland bzw. Weideland haben, das nicht ackerbaulich genutzt werden kann. Auch eignen sich viele Flächen nicht für den Anbau von Brotgetreide, da die Qualitäten dort nicht erreicht werden.“

Aussagen über den zu hohen Wasserverbrauch von Rindfleisch seien so nicht haltbar, da die angewandte Rechenmethode nicht richtig sei. Der ausgebildete Lebensmittelchemiker ergänzte: „Stattdessen werden Gurken aus Spanien als wasserschonend dargestellt, obwohl dort der Wassermangel ein großes Problem ist und eine Gurke zu über 90 Prozent aus Wasser besteht“.

Aufs Korn nahm Pollmer ebenfalls den Begriff der Massentierhaltung: „Für viele Verbraucher sind 50 Schweine schon Massentierhaltung. Dabei hat sich der Viehbestand in Deutschland seit 1913 fast halbiert. In Deutschland werden deutlich weniger Großvieheinheiten gehalten als noch vor 100 Jahren“ erläuterte er.

Der Gastredner betonte zum Abschluss, dass die Arbeit der Landwirte insgesamt nicht hoch genug wertgeschätzt werden könne.