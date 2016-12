Mila Kunis und Ashton Kutcher haben zweites Kind bekommen

dpa Los Angeles. Die US-Schauspieler Mila Kunis und Ashton Kutcher sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Das bestätigte die Sprecherin des „Two And A Half Men“-Stars. Über den Namen des Kindes machte sie zunächst keine Angaben. Das Schauspielerpaar hatte im Juni bestätigt, dass es erneut Nachwuchs bekommt. Im Oktober verriet Kutcher in einer Fernsehshow, dass es ein Junge sein werde. Sie haben bereits eine zweijährige Tochter, die Wyatt Isabelle heißt. Das Paar hatte im Juli 2015 in einer geheimgehaltenen Zeremonie geheiratet.