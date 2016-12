Middewinterhörner rufen in Nordhorns City

tkNordhorn. Wie in den vergangenen Jahren möchte die Middewinterhorn-Bläsergruppe des Heimatvereins Brandlecht-Hestrup auf der Pyramide neben dem „Kulturzentrum Alte Weberei“ in Nordhorn etwa 20 Minuten lang blasen. Im Anschluss begeben sich die Bläser zum Vechtesee, um dort auch wieder die Middewinterhörner erklingen zu lassen. „Mit hoffentlich vielen Besuchern wollen wir uns mit den Besuchern auf das neue Jahr musikalisch einstimmen“, teilt die Bläsergruppe des Heimatvereins mit.(...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/middewinterhoerner-rufen-in-nordhorns-city-175360.html

Middewinterhornbläser aus Brandlecht-Hestrup, Neuenhaus und Wilsum sowie den niederländischen Gemeinden Denekamp und Ootmarsum haben sich in Hoogstede getroffen und sind mit den Bläsern des Heimatvereins Hoogstede durch das Dorf gezogen.

Das Middewinterhorn wird historisch als Rufinstrument in der Zeit vom 1. Advent bis zum Fest der Heiligen Drei Könige am 6. Januar nur einzeln geblasen, um damit die Geburt von Jesus Christus und das neue Jahr zu begrüßen. Bei klaren, frostigen Witterungsverhältnissen sind die Töne des Middewinterhorns rund zehn Kilometer weit zu hören.

Am Sonntag, 11. Dezember, werden über Nordhorns Innenstadt ab 14.15 Uhr wieder die Ruftöne der Middewinterhörner ertönen. Im Video ist ein solches Horn vorab schon mal zu hören.

