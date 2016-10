Mexikos Ex-Präsident Fox ruft Amerikaner zur Wahl gegen Trump auf

dpa Mexiko-Stadt. Am Tag der letzten TV-Debatte im Rennen um die Präsidentschaft der USA hat der frühere Präsident Mexikos, Vicente Fox, die Amerikaner zur Wahl gegen Donald Trump aufgerufen. „Eine Stimme für Trump ist eine Stimme für Intoleranz“, sagte der ehemalige Staatschef in einem Video mit dem Titel „An meine amerikanischen Amigos“. Der republikanische Bewerber Trump hatte für den Fall eines Wahlsiegs den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko angekündigt. Im Wahlkampf verunglimpfte er Mexikaner mehrfach als Drogenhändler und Vergewaltiger.