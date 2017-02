Metallbauer/in Konstruktionstechnik

gn Uelsen. Schule – und dann? Vor dieser Frage stand der Nordhorner Patrick Mikulla und entschied sich dabei für einen eher noch ungewöhnlichen Weg. Trotz Abiturs fiel seine Wahl auf einen handwerklichen Beruf. Die zündende Idee kam beim Besuch der Jobmesse in Lingen. Er entschied sich dort für die Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker bei der Firma Nyhuis Engineering mit Sitz in Uelsen, die im Bereich Anlagenbau, Stahlbau und Maschinenbau tätig ist.

Ausschlaggebend für Patrick Mikullas Entscheidung war die Vielfalt, die mit der Ausbildung und den späteren beruflichen Perspektiven verbunden ist. Wie er im Gespräch erzählt, hat er vor dem Beginn seiner Ausbildung ein Praktikum bei Nyhuis Engineering absolviert, das es ihm ermöglichte, Einblicke in alle Bereiche des Unternehmens zu gewinnen, auch in die kaufmännische Abteilung und in die Arbeitsvorbereitung.

Im Rahmen seiner Tätigkeit fertigt Patrick Mikulla Metallbaukonstruktionen aller Art an, basierend auf technischen Zeichnungen und Stücklisten. Die im Betrieb gefertigten Teile werden auf der Baustelle montiert. Nach der Übergabe der Konstruktionen und Systeme an den Kunden werden Handhabung und Sicherheitsvorschriften erläutert. Auch Wartung, Instandsetzung und Überprüfung mechanischer Komponenten gehören zum Aufgabengebiet des Konstruktionsmechanikers.

Bei allen Projekten, an denen die Firma Nyhuis beteiligt ist, werden je nach Kundenwunsch individuelle Sonderanfertigungen erstellt. Die Branchen, für die das Uelsener Unternehmen tätig ist, sind höchst vielfältig und erstrecken sich von Energiekonzernen wie RWE über Erdölunternehmen wie Total bis hin zu den verschiedensten mittelständischen Unternehmen. Vor Ort war Nyhuis Engineering unter anderem für die Fertigung und Montage der Stahlbaukonstruktion für die energetische Fassadensanierung an den Gewerblichen Berufsbildenden Schulen in Nordhorn zuständig. Ganz aktuell plant Nyhuis die Erweiterung der Firma Willering Zaun- und Toranlagen in Neuenhaus, die in diesem Jahr realisiert wird.

Aus kleinen Anfängen im Jahre 2008 in einer Miethalle in Wietmarschen-Lohne hat sich Nyhuis Engineering in kurzer Zeit zu einem europaweit agierenden Unternehmen entwickelt, das schon in Ländern wie Schweden, Österreich, Belgien, Tschechien und Niederlande tätig war. Auch Patrick Mikulla hatte schon bei einem Projekt einen Auslandseinsatz und war begeistert von den Eindrücken, die er gewonnen hat. Sein beruflicher Ehrgeiz geht ebenfalls in diese Richtung, denn er will nach dem Abschluss seiner Lehre und anschießender beruflicher Erfahrung mitarbeitender Bauleiter werden. Dem steht nichts im Wege. Mit internen und externen Weiterbildungen und Schulungen wird er von seinem Ausbildungsbetrieb unterstützt.

Das gilt auch für alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nicht umsonst hat sich Nyhuis Engineering so positiv entwickelt, und das Unternehmen hat für die Zukunft noch viel vor. Im kommenden Jahr soll eine eigene Maschinenserie Marktreife erlangen.

