Metal, Punk, Ska und mehr in Schüttorf

gn Schüttorf. Die Planung für das erste Drittel des Jahres 2017 für das „Komplex“ in Schüttorf steht. Vor allem Musik steht auf dem Programm. Wer also noch Tickets als Weihnachtsgeschenk sucht, könnte hier fündig werden. Die Karten können über der Ticketcenter bestellt oder auch zu Hause selbst ausgedruckt werden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.komplex-schuettorf.de. Im Vorverkauf können Gebühren anfallen.

Den Auftakt des Programms 2017 bildet der „Schüttorfer Winterzauber“. „Hier erwartet das Publikum ein hochkarätiges Programm aus Artistik, Comedy, Musik und Jonglage“, versprechen die Veranstalter. Am Sonnabend, 14. Januar, um 20 Uhr beginnt die Vorstellung – allerdings im Theater der Obergrafschaft. Der Eintritt kostet 19,70 Euro, ermäßigt 13,10 Euro.

Ebenfalls schon im Januar kehren die laut „Zikadumda„ – die Konzertinitiative des Jugendzentrums – legendären „Bollock Brothers“ zurück ins „Komplex“. Seit 1979 ist die Truppe um Jock McDonald nun schon unterwegs, um Rock, Punk und Wave aus London in die Welt zu tragen. Zu dem Konzert am Sonnabend, 21. Januar, um 20 Uhr bringen die Briten noch die Musiker von „Boysox“ mit. Die Karten für das Konzert kosten 12,50 Euro.

Es folgt ein guter Monat Pause, bevor dann die englisch/niederländische Ska Band „Mark Foggo’s Skasters“ sich in Schüttorf die Ehre gibt. Sie spielen mit „Grenz Wert“ als Vorband am Sonnabend, 25. Februar, in der Schüttorfer Mauerstraße. „Sie gehören seit 1979 zur Speerspitze der europäischen Ska-Szene“, schwärmen die Veranstalter. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Eintritt kostet 11 Euro.

Für Sonnabend, 11. März, um 20 Uhr hat sich die Ska-Punk-Legende „Rantanplan“ aus Hamburg für einen Auftritt im „Komplex“ angemeldet. Die Hamburger haben dann auch ihr neues Album im Gepäck. Tickets für dsa Ska-Konzert kosten 12,50 Euro.

Für die Freunde lauterer Klänge findet am Sonnabend, 29. April, dann noch ein Metal-Konzert mit „Annisokay“ und Supportbands statt. Sie spielen im Rahmen ihrer „Devil may care“-Tour 2017 auch in Schüttorf.