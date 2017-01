Messerstiche in Rheine: Mordkommission ermittelt

Am Dienstagabend wurde ein schwer verletzter Mann in seiner Wohnung an der Salzbergener Straße in Rheine gefunden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach der mutmaßlichen Täterin.

Rheine. Polizei-Einsatz an der Salzbergener Straße: Am frühen Dienstagabend rückten uniformierte Kräfte aus. Ein Mann war dort – durch Messerstiche in den Nacken verletzt – in seiner Wohnung gefunden worden. Wo genau sich der Tatort befindet, wollte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt auf Anfrage der Münsterländischen Volkszeitung (MV) nicht sagen. Es soll sich um ein Wohn- und Geschäftshaus im Bereich des Nahversorgungszentrums handeln.

Am Donnerstagmorgen veröffentlichten die Staatsanwaltschaft Münster, die Polizei Steinfurt und das Polizeipräsidium Münster eine gemeinsame Pressemitteilung. Aus „ermittlungstaktischen Gründen“, so Oberstaatsanwalt Botzenhardt, habe man die Öffentlichkeit bis zum Donnerstagmorgen nicht informiert.

Stichverletzungen im Nacken

Am Dienstag um 17.33 Uhr erhielt die Polizei in Rheine einen Hinweis auf eine verletzte Person in einer Wohnung an der Salzbergener Straße. Polizisten fanden den verletzten 39-Jährigen kurze Zeit später in seiner Wohnung in dem Mehrfamilienhaus. Der Mann wies zwei Stichverletzungen im Nacken auf, die direkt von den verständigten Rettungskräften vorsorgt wurden.

Der Rheinenser schilderte, dass er einen Tag zuvor eine Frau am Bahnhof kennengelernt und sie am Dienstag in seine Wohnung eingeladen habe. Dort habe die 30-jährige Frau ihn unvermittelt mit einem Messer im Nackenbereich verletzt. Die Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht.

Zur genauen Klärung der Tatumstände und der Tatbeteiligung hat eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Münster unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Rainer Wilp die Ermittlungen übernommen.

„Warum es plötzlich zwischen den Beiden zu der Auseinandersetzung in der Wohnung des 39-Jährigen kam, ist völlig unklar“, erklärte Rainer Wilp. „Die Personalien der Frau sind bekannt, wir sind auf der Suche nach ihr.“ Trotz intensiver Suche mit Mantrailer-Hunden konnte die Frau bislang nicht gefunden werden. Weitere Angaben zu der Frau wie etwa eine Personenbeschreibung wollte die Staatsanwaltschaft auf MV-Anfrage der nicht machen.