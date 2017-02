Messerattacke in Ringe: Motiv bleibt rätselhaft

Osnabrück/Ringe. Ein 65-jähriger Niedergrafschafter wird beschuldigt, einem 40-Jährigen ein Küchenmesser in den Hals gestochen zu haben. Das Opfer überlebte, leidet jedoch unter den Folgen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 65-Jährigen lebensgefährliche Misshandlungen und eine Tötungsabsicht vor. Sein Motiv ist rätselhaft. Eine gemeinsame Vorgeschichte gab es zwischen Opfer und Angeklagtem nicht. Kurz vor der Tat saßen sie friedlich mit einem gemeinsamen Freund in einer Laube am Angelteich zusammen, ein weiterer Zeuge stand wenige Meter entfernt. Die Attacke erfolgte vollkommen unerwartet.(...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/messerattacke-in-ringe-motiv-bleibt-raetselhaft-184689.html

Ein Psychiater hatte zuvor erklärt, dass er nicht ausschließen könne, die Unterbringung des Angeklagten in einer psychiatrischen Einrichtung zu empfehlen. Ob er dies gestern in seinem Gutachten auch tat, wurde nicht bekannt. Der Verteidiger hatte ebenfalls zum Schutz der Privatsphäre der Familie den Ausschluss der Öffentlichkeit erwirkt.

Auch am dritten Verhandlungstag im Fall der Messerattacke, die sich im August vergangenen Jahres am Angelteich in Ringe zugetragen hat, versuchten die Beteiligten im Landgericht Osnabrück Licht ins Dunkel zu bringen.

