Merkel zum Abschluss ihrer Afrikareise in Äthiopien

dpa Addis Abeba. Zum Abschluss ihrer Afrikareise ist Kanzlerin Angela Merkel mit militärischen Ehren in Äthiopien empfangen worden. In der Hauptstadt Addis Abeba ist zunächst ein Gespräch mit Ministerpräsident Hailemariam Desalegn vorgesehen. Die Regierung hat wegen andauernder Proteste am Sonntag den Notstand ausgerufen. Merkel will sich auch mit Oppositionsvertretern treffen. Anlass ihres Besuchs ist die Eröffnung eines neuen Gebäudes der Afrikanischen Union. Deutschland hat es mit 30 Millionen Euro finanziert.